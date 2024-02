Concorso “Piero della Francesca” | torna il galà della danza al teatro Petrarca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – Un granal. Domenica 11 febbraio è in programma la decima edizione del” che, organizzato dall’associazione culturale Progetti per la, vedrà centinaia di allievi e allieve di scuole di tutta Italia alternarsi sul palco del più prestigiosocittadino davanti a una giuria con maestri e coreografi di spessore internazionale. L’evento è nato nel 2013 per fornire un’occasione di confronto e valorizzazione delle giovani promesse del mondoattraverso il conferimento di borse di studio per l’accesso a accademie ...