Concorso docenti 2023 | quanti candidati per ogni classe di concorso e regione da Infanzia Primaria a Secondaria I e II grado SCARICA LE TABELLE

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I due concorsi per, le cui domande sono state presentate entro lo scorso 9 gennaio, potrebbero entrare presto nel vivo con lo svolgimento della prova scritta computer based costituita da 50 quesiti in 100 minuti. Il Ministero ha diramato un dato molto atteso: il numero di domande perdi. L'articoloperdidaI e IILE ...

Percorsi abilitanti quasi al via: manca solo l'ultimo passaggio dall'Anvur e poi i corsi per l'abilitazione dei Docenti potranno ... (orizzontescuola)

La prova scritta , computer based, per tutte le classi di concorso consiste in un test a risposta multipla con 50 quesiti di cui: Le Simulazioni ... (orizzontescuola)

È vicina la soluzione per i 387 docenti che sono risultati vincitori delle prove suppletive dei concorsi banditi nel 2020 e che in virtù della ... ()

Valditara: «Garantire la continuità didattica agli studenti. Già attivate iniziative normative per confermare il superamento delle prove suppletive» ...Il sindacato CISL Scuola ha evidenziato alcune problematiche legate all'inclusione scolastica, in particolare al prossimo concorso sostegno.Il ministro Giuseppe Valditara, ha confermato i contratti per l’anno scolastico in corso: “Garantiamo la continuità didattica” ...