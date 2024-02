Compagnoni | «Con l’Inter a specchio un suicidio! Dubito di una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

è intervenuto su Roma-Inter, match che si disputerà sabato alle 18 all'Olimpico. A detta sua, sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata. PARTITA DIVERSA ? Ospite negli studi di Sky Sport 24, Mauriziosi esprime sulla partita di sabato alle 18: «Mi aspetto una Roma diversa rispetto all'andata, soprattutto tatticamente. Mettersi aoggi consarebbe un suicidio, bravo De Rossi a passare a quattro.che possa fare un solo tiro in porta stavolta. Attacco?con tutto il rispetto di Sanchez e Arnautovic non ha le alternative che ha in difesa e a centrocampo».