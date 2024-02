Compagnia Cult | Viaggio nel cinema di Sua Maestà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 - Dal 1941 al 1985. Dalclassico e di sistema di David Lean al kitchen sink realism degli angry young men Tony Richardson e John Schlesinger fino alla British Renaissance degli anni Ottanta guidata da Stephen Frears, Ken Loach e Mike Leigh: è unitinerante che attraversa le diverse tappe della storia e della società britannica nel Secondo dopoguerra la rassegna "", in programma dal 13 al 29 febbraio alLa. Protagonisti del percorso, realizzato in collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale, sono otto titoli dio - proiettati in lingua originale, con sottotitoli in italiano - diretti da registi che si affacciavano per la prima volta sul palcoscenico internazionale: a partire da Nicolas Roeg, ...