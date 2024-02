Commissione Antimafia Sonia Belloli eletta presidente

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo quasi due anni, martedì sera si è riunita a Cesano, nella Sala delle Carrozze, la "intercomunalee Tutela ambientale" - di cui fanno parte i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Gaggiano, Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo - formata per condividere progetti, relazioni e strumenti per contrastare la criminalità organizzata, i reati ambientali e i fenomeni di corruzione sul territorio del Sud Milano. Durante la seduta (la seconda da quando è stata formata la), è statacome, sindaca di Zibido, e viceAlice Grumelli, consigliera comunale di Trezzano. Dopo mesi di attesa, dovuti a ritardi organizzativi da parte dei Comuni aderenti, si è tornato ...

La Commissione intercomunale Antimafia e Tutela ambientale si è riunita a Cesano per contrastare la criminalità organizzata e i reati ambientali nel Sud Milano. Sonia Belloli è stata eletta presidente ...