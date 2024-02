Commercio | in 11 anni spariti più di centomila negozi tradizionali

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 febbraio 2024 – C'era una volta il, verrebbe da dire. E non è l’inizio di una favola, ma la sintesi di un fenomeno che di anno in anno assume contorni sempre più rilevanti, fenomeno generato soprattutto dalle vendite online (ma anche nei grandi centri commerciali che continuano a crescere). In undici, tra il 2012 e il 2023più di centodiecimiladalle città italiane oltre a 24mila attività diambulante. Il dato emerge dalla nona edizione dell'indagine "Città e demografia d'impresa: come è cambiato il volto delle città, dai centri storici alle periferie, negli ultimi dieci” presentata oggi e realizzata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere diGuglielmo Tagliacarne. Un trend inarrestabile Il ...

L’escalation della crisi in medio oriente sta penalizzando le esportazioni made in Italy e l’approvvigionamento di prodotti essenziali per la ... (ilfoglio)

Grosseto: 346 negozi in meno in dieci anni. Il 9% del commercio in sede fissa è andato perso. Quasi un esercizio commerciale su dieci. È uno dei dati che emerge da “Contiamoci” il report sullo stato ...Senza una inversione di tendenza c’è il rischio della desertificazione commerciale; in un decennio chiuse 190 attività tra Perugia e Terni ...Un latitante, ricercato per oltre dieci anni in seguito a un ordine di carcerazione emesso ...coinvolgente una società operante nel commercio di materiale edile a Valmontone. Secondo gli inquirenti, ...