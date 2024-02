Come si salva il mondo? A lezione dai più piccoli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Tante volte sono proprio i piùa insegnare ai più grandi: è il caso dei figli che spiegano ai genitorifare la raccolta differenziata o li convincono a smettere di fumare. Per fornire ai giovani ottimi spunti per diventare cittadini del futuro informati e consapevoli, è nato il progetto educational 'Crescere Bene' giunto alla terza edizione, promosso dalla Regione Liguria e dall'Ufficio scolastico regionale. Destinato a oltre 1.000 alunni dai 3 ai 12 anni, prevede l'utilizzo di modalità educative innovative, basate sul gioco e sulla creatività, per costruire il futuro dei giovani sensibilizzandoli sugli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030. La Sampdoria ha deciso di sostenere il progetto partecipando all'evento inaugurale con tre calciatrici della prima squadra femminile: Nora Heroum, Michela Giordano ed Eva Schatzer.