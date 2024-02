Come sarà la difesa dell’Ucraina ora che a guidarla c’è Oleksandr Syrsky

Durante una live su Twitch Max Verstappen ha spoilera to uno dei dettagli principali della nuova Red Bull per il Mondiale di Formula 1 2024, svelando ... (fanpage)

Su Wear OS 4 si avvicina il debutto dei Temi dinamici del Material You e della nuova griglia delle app: ecco le novità in azione! L'articolo Temi ... (tuttoandroid)

Inter -Juventus non ha portato solo tre punti in casa nerazzurra ma anche una squalifica. L'allenatore Simone Inzaghi infatti è stato... (calciomercato)

Fra party - galere e nessun comizio - a decidere le elezioni in Pakistan sarà come sempre l’esercito

Islamabad è in pieno fermento, dicono. Regine dei salotti e re delle istituzioni fanno lucidare l’argenteria a specchio per accogliere, come sempre, ... (ilfoglio)