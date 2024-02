COME RICONOSCERE UN LINK DI PHISHING CHE VUOLE RUBARE IL TUO ACCOUNT

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Questo articolo è molto importante, motivo per cui vi consigliamo la sua lettura. Vi spiegheremoundiche cerca diil nostroe lo faremo, prima a livello teorico con una spiegazione tecnica, poi pratico, con un esempio concreto. Se riceviamo una email con un carattere di urgenza,la minaccia che verrà chiuso il nostrose non agiamo subito presentando un reclamo o richiedendoci l’accesso per completare la richiesta di dati mancanti, dobbiamo sempre stare attenti a quello che stiamo per compiere. La cosa più sensata che evita qualsiasi pericolo sarebbe quella di entrare tramite il nostro browser nel social o nel servizio indicato in maniera autonoma senza accedere tramite il ...