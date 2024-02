Come funziona la truffa del finto sms che svuota in poco tempo il conto bancario

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Truffe online o via SMS, dati rubati in pochi istanti. E conti, talvolta, letteralmenteti. Difendersi non sempre è facile e purtroppo in tanti cascano nei tranelli – sempre nuovi e abilmente mascherati – dai malviventi. Ci sono però una serie di indizi che possiamo cogliere per evitare di cadere in trappola.online: immagine di repertorio (credits Canva) – IlCorrieredellacittà.comMail-esca, SMSldini oppure pagine Facebook acchiappa-click. Ormai, in quest’epoca ben oltre il cosiddetto “2.0”, gli “attacchi” informatici arrivano praticamente da tutte le parti. E se non stiamo attenti, magari per distrazione o perché incuriositi o ‘spaventati’ dai messaggi che riceviamo, in un attimo possiamo finire nella trappola preparata daitori. Le ultime truffe...