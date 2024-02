Come fosse fine aprile Disastro neve sul Gran Sasso | allarme clima | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In uno degli inverni più caldi della storia d'Italia, in montagna è difficile trovare laanche in alta quota. Le alte temperature di gennaio 2024 hanno causato problemi in particolare per le stazioni sciistiche dell'Appennino. Sul, ad esempio, a un'altitudine di 2.200 metri sopra il livello del mare, manca un sistema di innevamento artificiale e, spiega l'operatore di motoslitta Marcello Quintiliani ad Associated Press, "lache accumuliamo per le piste da sci sparisce quasi immediatamente a causa delle alte temperature". "Qui di solito in inverno è tutto bianco, c'è più di un metro di, ma perappare adesso sembra essere quasi già ladi", ha detto Dino Pignatelli, ad del Centro Turistico...