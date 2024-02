Come disincrostare piattelli e piano cottura | mia nonna usava questo ingrediente abrasivo e non è il bicarbonato!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pulire per bene ildella propria cucina, molto spesso, non è affatto un lavoro facile e veloce. Infatti il più delle volte nemmeno utilizzando i prodotti chimici esposti sugli scaffali dei supermercati si riesce ad ottenere un risultato perfetto. Anche se questi prodotti alleggeriscono il tuo portafoglio, spesso non riescono a darti il risultato che desideri e inoltre a lungo andare questi prodotti chimici riescono a far male all’ambiente e all’organismo. Per avere un risultato davvero perfetto esiste un rimedio fai da te che prevede l’utilizzo di unda cucina molto comune. Utilizzandoildella cucina sarà pulito e non ci saranno più residui di unto e incrostazioni. L’è semplicissimo e le nostre nonne lo ...