Colpani avvisa l’Inter e le altre big | «Futuro? Come dice Galliani!»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Andreasta disputando una bella stagione con la maglia del Monza, tanto da finire nel mirino di tante big, tra cui. Il centrocampista si esprime così.IL CONDOR ? Andrea, intercettato da Sport Mediaset durante l'evento 'Amici dei bambini', ha parlato del suocone lebig interessate: «? Voglio dare il massimo, concludere bene questa stagione eil dottor Galliani ho ancora cinque anni di contratto. Io sono al Monza».

