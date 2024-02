Colle | Spazio sia luogo di conoscenza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 13.00 Inclusione, incremento e impegno inteso come adempimento del dovere: anche quest'anno le parole sono un felice richiamo alla sostanza della vita accademica".Così il Presidente Mattarella ha richiamato le parole chiave indicate dalla rettrice all'inaugurazione dell' anno accademico dell'ateneo di Firenze. Poi l'auspicio che "lorimanga un ambito collaborativo discientifica, di fronte a tentativi di farne unodi interventi e speculazioni commerciali se non addiritttura di competizione militare",ha sostenuto.