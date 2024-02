Collaboriamo contro ingerenze estere La telefonata tra Xi Jinping e Vladimir Putin

Microsoft sta collaborando con la piattaforma Semafor per utilizzare ChatGpt nella creazione di notizie. Lo riporta il Financial Times, ricordando la causa del New York Times contro il colosso di Redm ...Nel corso di una conversazione telefonica, Xi Jinping e Vladimir Putin hanno espresso il rifiuto della politica americana di ingerenza negli affari degli Stati ...Putin batte sul tempo Biden (che ancora aspetta di parlare al telefono con il leader cinese): i due leader, che sono anche amici, hanno ribadito la necessità di «collaborare strategicamente» per «oppo ...