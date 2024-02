Col Viagra l' Alzheimer fa cilecca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Un farmaco comunemente usato per la disfunzione erettile, venduto in commercio con marchi come, potrebbe ridurre il rischio di sviluppare la malattia didi circa il 18%. A dimostrarlo un nuovo studio internazionale, condotto su quasi 270.000 uomini e pubblicato su Neurology. Ora, sono necessarie ulteriori ricerche sotto forma di studi clinici per capire il dosaggio ottimale, la durata del trattamento e se il leggero effetto protettivo si estende anche alle donne. "Abbiamo un disperato bisogno di trattamenti che possano prevenire o ritardare lo sviluppo della malattia di", ha detto Ruth Brauer, farmacoepidemiologa presso l'University College di Londra e autrice dello studio. "Questi risultati sono incoraggianti e giustificano ulteriori ricerche", ha continuato Brauer. Con l'incidenza della malattia ...