Cody | neverending story

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La WWE a volte è davvero brava a complicarsi la vita da sola. Dieci anni dopo aver fatto infuriare tutti per aver messo da parte l’allora Daniel Bryan, si sta ripetendo con. Rispetto ad allora ci sono sia delle attenuanti che delle aggravanti. Parliamone insieme. A volerli difendere, si sono trovati a far fronte ad assenze davvero importanti per ciò che stavano programmando, elementi che sarebbero stati inseriti negli incontri più rilevanti di tutta la card. Il ciclone McMahon coinvolgendo Lesnar ci ha privati del dream match tra lui e Gunther, l’infortunio a Punk durante la Rumble ha creato un buco per il ruolo di sfidante di Rollins. A loro discolpa, le due defezioni arrivate l’una seguito all’altra che sicuramente hanno creato grossi problemi nella loro programmazione. Aggiungiamo che servisse qualcosa di forte da gettare in pasto al WWE Universe e ...

That’s also the moment that saved an otherwise disappointing men's Rumble. Jey & Jimmy Uso entered at number 1 and number 2, respectively, but outside of the first few minutes, their interactions ...