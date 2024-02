Cochi Ponzoni | “Milano è al passo con i tempi | vivo in un quartiere multietnico e non ci sono mai problemi”

Partirà l'11 febbraio la XX edizione di Filosofarti, il festival di filosofia della provincia di Varese: tema e programma ...Con le sue domande delicate, ora morbide come una carezza e ora dritte e precise come un colpo di bisturi, Cucciari ha sempre il merito di far aprire gli ospiti su una pluralità di temi verso i quali ...Vita, opere e passioni di un gigante del cabaret, della televisione e del cinema: a 83 anni ha scritto l’autobiografia “Ne uccide più la gola che la sciarpa” ...