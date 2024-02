Coca Cola e Sport | un legame di lunga data

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’azienda è infatti partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 e in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha accolto le Mascotte ufficiali.

Casa Coca-Cola è uno spazio conviviale dove il brand offre agli ospiti un rinfrescante momento di pausa e omaggia il connubio con una delle eccellenze del nostro Paese: la pizza ...Coca-Cola Spiced, il nuovo gusto della Coca Cola che sta per essere lanciato negli Usa e in Canada in maniera permanente ...