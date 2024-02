Clima | temperatura del pianeta cresciuta di oltre un grado e mezzo in un anno | aumento senza precedenti Mese scorso | il gennaio più caldo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per la prima volta nella storia dei rilevamenti il riscaldamento globale della Terra ha superato il limite psicologico delin un. Ovvero: tra febbraio 2023 e2024 ladelè aumentata di 1,52 gradi centigradi (1,48 considerando il raffronto con il livello preindustriale 1850-1900). Il dato è diffuso da Copernicus, programma di osservazione della Terra di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione dell’Unione europea. In particolare ilè stato ilpiùmai registrato in ambito planetario:media dell’aria di 13,14 gradi centigradi cioè 0,70 gradi sopra la media 1991-2020 die +0,12 gradi rispetto ...

