CLIMA Mattia PD | già allarme siccità | Regione Lazio intervenga

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Da un lato le destre al governo cavalcano la ‘protesta dei trattori’, dall’altro tagliano i fondi in favore degli agricoltori per tutelare i raccolti da crisitica egià in atto. E’ il caso della, dove i fondi per il ‘Piano Regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenzatica in agricoltura’, stanziati nella precedente legislatura nella legge di Stabilità 2022, sono stati ridotti dalla Giunta Rocca, nell’ultimo bilancio regionale, da 5 milioni di euro complessivi (1 milione l’anno dal 2023 al 2027), a 100mila euro nel 2023 e a 800mila per il 2024. Azzerate del tutto le misure a sostegno dei Consorzi di bonifica per la crisi idrica, che inizialmente prevedevano un 1 milione di euro per il 2022 e il 2023 e che ...