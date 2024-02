Classifica Sanremo seconda serata 2024 Top 5 | i voti del televoto e Radio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ladel Festival di, andata in onda mercoledì 7 febbraio, ha presentato una significativo cambiamento dal formato tradizionale. Mentre nella primatutti i 30 cantanti in gara hanno avuto la possibilità di esibirsi, durante lasolamente 15 di loro hanno avuto questa opportunità, mentre i restanti 15 hanno ricoperto il ruolo di presentatore delle loro esibizioni. I ruoli si invertiranno nel corso del terzo appuntamento. La principale novità della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana è stata l'introduzione di un nuovo sistema di votazione. Durante la, il pubblico da casa ha avuto l'opportunità di votare così come la Giuria, composta da emittenti ...