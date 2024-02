CLASSIFICA SANREMO 2024 | SECONDA SERATA | GEOLIER SORPRENDE E SI PIAZZA IN TESTA

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Terminata ladel Festival dicon l’esibizione di 15 cantanti in gara, presentati dai restanti 15 che si esibiranno questa sera, è stata resa nota laparziale. I brani sono stati votati dalla giuria radio e dal televoto. Amadeus e Giorgia hanno comunicato le prime 5 posizioni incon il rapper napoletanoin1.– “I p’ me tu p’ te” 2. Irama – “Tu no” 3. Annalisa – “Sinceramente” 4. Loredana Bertè – “Pazza” 5. Mahmood – “Tuta gold”

Le classifiche del Festival di Sanremo non mettono mai d’accordo tutti e infatti ieri Andreas Muller ha dichiarato che la prima top 5 di questa ... (biccy)

Ruggiero Del Vecchio ha aperto la seconda serata (TUTTI I LOOK - IN AGGIORNAMENTO) accennando Italodisco dei The Kolors sul palco del Teatro Ariston. La standing ovation dell'Ariston premia anche Giorgia, che trent'anni dopo incanta con E Poi, giocando con i ghirigori della voce. Anche il medley è da brivido: Oronero, Gocce di memoria, Quando una ...