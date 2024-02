Classe E la wagon inarrestabile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mercedes lancia la NuovaE Station, anche nella versione All-Terrain, perfetta per il fuoristrada leggero. La casa della Stella fa centro ancora una volta, proponendo una vettura che ha davvero tutto per aggredire la strada, sempre con eleganza, comfort e sicurezza. Giunta alla settima generazione, laE Stationresta una soluzione ottimale per chi vuole unire il lusso e l'eleganza alla comodità e allo spazio. Più grande della Station, è laE All-Terrain, che colpisce subito per il frontale muscoloso, simile a quello dei SUV. Dotata di Serie delle sospensioni pneumatiche AirMatic, laE All-Terrain fa innamorare per la leggerezza con la quale sfiora l'asfalto. Una volta a bordo, il lusso e la tecnologia conquistano in un ...