Clara con un buco nel vestito | il dettaglio sul palco | delirio a Sanremo 2024 | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il Fantacolpisce ancora, stavolta passando dall'ombelico. Il buchino malandrino nel bellissimo, elegantissimo e sensualissimo abito da gran soirée discatena l'entusiasmo dei telespettatori del Festival di. La splendida interprete di Diamanti grezzi, classe 1999, è seguita sui social da un nutritissimo seguito di fan dovuti alla partecipazione della cantante e attrice a Mare fuori, la fiction della Rai diventato un caso televisivo e sociologico negli ultimi anni, vero e proprio punto di riferimento di decine di migliaia di giovanissimi da Nord a Sud. Salita suldell'Ariston, la cantante ha messo in mostra l'ombelico. Qualcosa in più di un vezzo: un "regalino" per dare una bel po' di punti a chi ha scommesso su di lei nel gioco virale legato al Festival, una sorta di ...