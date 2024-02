Clamoroso Milan | è Potter il favorito per la panchina

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilha individuato in Graham, allenatore inglese ex Chelsea, l’uomo giusto per il post Pioli inArrivano clamorose novità sul futuro delladal. Secondo quanto riportato da talkSPORT, i rossoneri avrebbero infatti deciso di puntare su Grahamper la prossima stagione. L’allenatore ex Brighton e Chelsea è anche nel mirino del Manchester United nel caso in cui decidessero di separarsi con Erik Ten Hag. Per ilè quindi corsa a due tra Conte e. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Il Milan valuta un cambio in panchina e per la Repubblica è a un passo l’ accordo con Antonio Conte per la prossima stagione Il Milan valuta un ... (calcionews24)

