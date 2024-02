Civetta | le mosse di Papei | “Chi viene a montare da noi deve credere nel progetto”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Siena, 8 febbraio 2024 – Capitano Roberto, è tornato alla guida della. Quando fu eletto disse che sperava di essere più fortunato e più bravo rispetto al passato. La dea bendata intanto un assist l’ha dato. «Due Palii di squalifica potevano essere tanti, fortunatamente grazie all’estrazione a sorte torniamo in Piazza già a luglio. Corriamo e spero di azzeccare le». Nel 2023 non ha nascosto il buon rapporto con Antonino Mula. «E’ un ragazzo che seguiamo ma non siamo gli unici, ci sono anche altre Contrade. La squalifica di Gingillo e Carburo, due fantini che hanno già corso nellae con i quali c’è un buon rapporto, qualche piccolo disagio l’ha creato per cui dobbiamo guardarci un po’ intorno. Osserviamo attentamente tutti i giovani. Con i big la situazione è diversa: Tittia ha vinto ...

Chi non ambirebbe a trascorrere una notte stellata in una camera di vetro ai piedi delle Tre Cime o delle Tofane, piuttosto che sul monte Zovo in Comelico, in faccia al Civetta o al Piz Boè. Ma i ...Cinque anni fa a San Martino Siccomario ha aperto un negozio specializzato in letteratura per bambini e ragazzi: un’avventura che prosegue ...