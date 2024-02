Cittadella vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Trasferta ostica per gli emiliani capolisti che saranno opposti ai veneti in crisi di risultati e vogliosi di risollevarsi.vssi giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio TombolatoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Veneti in difficoltà dopo la sconfitta patita a Brescia, la terza consecutiva che li costringe a rimanere fermi al sesto posto con 36 punti. I playoff sono ancora alla portata a patto di riprendere quel cammino che fino ad un mese fa aveva portato la squadra di Gorini a lottare per la promozione diretta Il successo casalingo contro il Venezia è servito ai gialloblù per conservare il primato con 48 punti e quatro lunghezze di vantaggio sulla seconda. La ...