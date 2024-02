Circuito trail nella maremma» La Scagliata» la prende Marzini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lorenzodella Mens Sana Siena è il vincitore della seconda edizione della, corsa organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica 4° Stormo e Bar di Mezzo. La gara, che vedeva un percorso di 20 chilometri nei sentieri della, vicino a Batignano, ha visto la vittoria di, primo al traguardo col tempo di un’ora e ventinove minuti; secondo posto per Marco Perin (4° Stormo), giunto in un’ora e trentaquattro minuti. Terzo posto per l’inossidabile Fiorenzo Costanzo (Atletica Costa d’Argento). Al femminile invece la vittoria è andata a Fabia Maramotti (Team Marathon Bike) davanti a Giada Ridi (Virtus Elba) e Valentina Spano (Team Marathon Bike). Alla competizione hanno preso parte molti atleti di Grosseto e del centro Italia. La gara valeva anche come quarta ...