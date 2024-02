Cinisello | scoperti 50 chili di droga | arrestati 4 giovani | uno è minorenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Balsamo (Milano) - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato aBalsamo quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi un diciassettenne che aveva appena consegnato agli altri tredi marijuana. I poliziotti della Squadra Mobile, in un controllo prestabilito, hanno visto uscire da un'abitazione un ragazzo con un sacchetto in mano che è andato verso un'auto con a bordo quattro persone e ha messo il sacchetto nel bagagliaio. L'auto è ripartita e gli agenti della Sesta Sezione hanno fermato gli occupanti e li hanno controllati, trovando 2.600 euro nel cassettino portaoggetti e, nel sacchetto depositato nel bagagliaio, oltre tredi marijuana che il conducente di 23 anni e il 26enne hanno dichiarato appartenere a loro. Le due persone sedute sul sedile ...