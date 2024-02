Cinisello Balsamo | conciliare famiglia e lavoro in un locale confiscato alla mafia | nasce il Family Point

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Milano), 8 febbraio 2024 – È stato inaugurato il CBin via Luini 16, un vero e proprio sportello per la, uno spazio di ascolto e condivisione, libero e gratuito, che vuole diventare un punto di supporto, dove trovare aiuto rispetto alle difficoltà più disparate: di natura organizzativa, esistenziale, domestica, spesso dettate da solitudine e isolamento, da problemi di conciliazione dei tempi, nell’accudimento dei figli o nella gestione di persone fragili (anziani o disabili), da problemi di comunicazione all’interno e al di fuori della, per difficoltà legateseparazione o al divorzio, ma anche per situazioni di maltrattamento e di violenza domestica. Il CB ...