Cina | vendite | produzione di veicoli aumentate a gennaio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pechino, 08 feb – (Xinhua) – Lediinsonodel 47,9% su base annua nel2024, raggiungendo quasi 2,44 milioni di unita’, ha dichiarato ieri la China Association of Automobile Manufacturers. Secondo l’associazione, il mese scorso ladidel Paese e’ aumentata del 51,2% anno su anno, raggiungendo 2,41 milioni di unita’. In particolare, lae ledi autovetture si sono attestate a 2,08 milioni di unita’ e 2,12 milioni di unita’, con un aumento rispettivamente del 49,1% e del 44% su base annua, secondo i dati dell’associazione. Ladicommerciali e’ aumentata del 66,2% anno su anno, raggiungendo le 327.000 ...

Changchun, 01 feb – (Xinhua) – Hongqi , un marchio auto mobilistico della principale casa auto mobilistica cinese FAW Group Co., Ltd., ... (romadailynews)

Changchun, 06 feb – (Xinhua) – La principale casa auto mobilistica cinese FAW Group Co., Ltd. ha registra to un aumento delle vendite ... (romadailynews)

Changchun, 06 feb – (Xinhua) – La principale casa auto mobilistica cinese FAW Group Co., Ltd. ha registra to un aumento delle vendite di veicoli nel ... (romadailynews)

mentre giovedì in Asia perdono il 7% dopo che il gruppo ha registrato vendite inferiori alle attese, trascinato al ribasso da una performance più debole della sua attività principale, quella di ...The Estée Lauder Companies ha riportato un fatturato netto di 4,28 miliardi di dollari (3,98 miliardi di euro) per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 terminato il 31 dicembre 2023, in calo de ...Il prossimo 10 febbraio si apre l’anno del Drago. La Cina rimane il mercato più promettente per il lusso (nel 2030 i cinesi assorbiranno il 40% del valore del mercato) ma per quest’anno la crescita st ...