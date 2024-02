Cina | entrata in funzione stazione Qinling in Antartide 1

Pechino, 04 feb – (Xinhua) – La Cina dovrebbe sperimentare un’impennata nei viaggi in entrata e in uscita durante l’imminente ... (romadailynews)

Pechino, 04 feb – (Xinhua) – La Cina dovrebbe sperimentare un’impennata nei viaggi in entrata e in uscita durante l’imminente vacanza della Festa di ... (romadailynews)

Quito, 08 feb - (Xinhua) - Secondo le autorita' locali, l'Assemblea nazionale dell'Ecuador ieri ha approvato l'accordo di libero scambio tra l'Ecuador e ...In Cina, invece, l’Hang Seng cede l’1,33 ...del governo del presidente Xi Jinping per la velocità e la portata del tracollo del mercato che sta entrando nel quarto anno». Alibaba ha dato il via ...Cina protagonista dei mercati oggi con i dati che confermano la deflazione e, quindi, la crisi economica del dragone. Di quanto sono diminuiti i prezzi e perché è un problema