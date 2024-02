Cina | compie sforzi per agevolare viaggi transfrontalieri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pechino, 08 feb – (Xinhua) – I recentidellaperhanno reso piu’ sicuro e piu’ facile per i cinesiare all’estero e per gli stranieri recarsi in, ha dichiarato ieri un portavoce del ministero degli Esteri. Il portavoce Wang Wenbin ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa quando gli e’ stato chiesto di fornire maggiori dettagli sulle misure adottate dallaper. Per aiutare gli stranieri a ottenere piu’ facilmente un numero di cellulare all’arrivo, i vettori, tra cui China Telecom, China Mobile e China Unicom, hanno recentemente aperto nove nuovi negozi negli ...