Cigno incastrato nel locomotore | treno bloccato a Sesto Calende per portare in salvo l’animale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Varese, 8 febbraio 2024 – Insolito ‘passeggero’ sulper Milano. Questa mattina, il convoglio 10219 Arona-Milano Porta Garibaldi – in arrivo da Somma Lombardo – è stato costretto a fermarsi nella stazione diperché c’era unappollaiato sulla locomotiva. E’ probabile chefosse rimastodopo una breve pausa durante un volo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato il, mentre i pendolari hanno dovuto attendere qualche minuto in più per arrivare a destinazione. Il volatile è tornato a casa, sano e, nelle acque del Ticino. Mentre, ilè ripartito.

Un cigno si è avventurato vicino ai binario rimanendo bloccato in testa al locomotore di un treno in transito per Milano Cadorna. Una situazione di potenziale pericolo per l'animale, rimasto ...