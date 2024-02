Ciclocross | Stefano Viezzi | “Vittorie frutto del lavoro Su strada sono un passista scalatore”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo il grande successo ottenuto la scorsa domenica a Tabor, in Repubblica Ceca, abbiamo raggiunto telefonicamente, neo campione del mondo juniores di. Il 18enne friulano (è diventato maggiorenne lo scorso 5 febbraio ed nato nello stesso giorno di Cristiano Ronaldo, ndr) vincitore della Coppa del Mondo juniores con tre successi su sei prove, ha attaccato il francese al termine del terzo dei quattro giri in programma e da quel momento è stata una cavalcata trionfale nel fango e nel freddo del circuito di Tabor. Quello diè un successo che all’Italia mancava da ben 19 anni, quando a vincerlo fu Davide Malacarne.prima di tutto complimenti. Come ti senti? “Sto bene,un po’ più tranquillo e sto vivendo un momento bellissimo”. Che giornata è ...

Si sono conclusi anche questi Mondiali di Ciclocross ed è andata in archivio la stagione 2023-2024. Una stagione che va in archivio nel migliore dei ... (oasport)

Prima gara stagionale e prima vittoria per Lorena Wiebes che mette il sigillo sulla prima tappa dell'UAE Tour Women, disputata da Dubai Miracle Garden - Dubai Harbour di 122 km. La velocista olandese ...Dopo il grande successo ottenuto la scorsa domenica a Tabor, in Repubblica Ceca, abbiamo raggiunto telefonicamente Stefano Viezzi, neo campione del mondo juniores di ciclocross. Il 18enne friulano (è ...Sport: Anzil, campioni ciclocross Majano esempio per giovani Majano, 7 gen - "Il successo di questi tre giovani atleti di Majano è un esempio straordinariamente importante per ...