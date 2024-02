Ciclo doloroso | un campanello d’allarme da non sottovalutare | potrebbe nascondere qualcosa di grave

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ilmestrualeabbassa la qualità della vita delle donne e può celare una malattia molto: non sottovalutatelo Ilmestruale, un aspetto fisiologico naturale della vita di molte donne, può essere un periodo di disagio per alcune. Molte donne sperimentano crampi e dolore durante le mestruazioni, ma per alcune, questa esperienza si trasforma in un vero e proprio calvario. Ilmestrualeincide profondamente sulla qualità della vita delle donne – (cityrumors.it)Attenzione, perché questa problematica, oltre a essere particolarmente impattante sulla vita delle donne, può essere unda non. Forti crampi addominali, mal di schiena, nausea e affaticamento. Una condizione che ...