Ciclismo | la pisana Bertolini premiata da Giani e Dagnoni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pisa,8 febbraio 2024 - Al Teatro Comunale di Lamporecchio si è svolta la festa deltoscano relativa alla stagione 2023. Tra i riconoscimenti più applauditi quello consegnato alladi Calci Beatrice, atleta junior che nella passata stagione ha conquistato il prestigioso titolo Europeo su pista nella specialità del Keirin. Oltre al titolo continentale Beatrice ha indossato anche la maglia di Campionessa Italiana sempre su pista nella specialità della velocità. Il premio è stato consegnato alla ragazzadal presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordianoe dal Governatore della Toscana Eugenio. Beatrice felicissima per la stagione 2023 pensa di far parte della spedizione azzurra per le prossime Olimpiadi di Parigi il traguardo più ...

Si torna di nuovo in appello. Per la terza volta. L’ha disposto la Corte di Cassazione. E’ il processo per l’omicidio colposo di un cicloturista danese di 71 anni, Verner Danvogg, che era in vacanza a ...di Antonio Mannori Ai piedi del Montalbano in una zona culla del ciclismo, si è tenuta al Teatro Comunale di Lamporecchio la grande festa del ciclismo toscano relativa alla stagione 2023, organizzata ...La Banalità del Male oggi pomeriggio al Museo Novecento. Ad Arezzo il sindaco Ghinelli al Cimitero degli Ebrei ...