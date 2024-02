Cicciano | rottamazione agevolata | cittadini risparmiano 50mila euro di sanzioni e interessi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono state 260 le domande presentate daidopo il regolamento approvato dal consiglio comunale dinello scorso mese di luglio “per la definizionedelle entrate municipali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi”. Al 30 settembre scorso, data ultima per la consegna delle istanze, delle 260 iniziali sono state 160 le domande di “” accettate agli uffici comunali per un importo complessivo di circa 175milae riguardano Imu e Tari (dal 2013 al 2016), Tasi (dal 2014 al 2016) eal Codice della Strada (anni 2018-2019). La domanda più alta presentata è per una cartella da circa 25mila, la più bassa 60. Con questa operazione i ...