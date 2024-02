Ciao Beppe

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Te lo dobbiamo, caro amico. Lo dobbiamo alla memoria della tua passione per lo sport e per il racconto dello sport. Al ricordo del tuo ultimo dribbling inciampato sul finale. All’urgenza della parola che non muore. E’ con il senso della...

Beppe, come tutti ti conoscevano. Hai fatto, ancora una volta, i tuoi “saluti istituzionali”, come solevi fare all’inizio di ogni tua trasmissione. Ti voglio immaginare, adesso, con il microfono fra ...Risuona “Bella Ciao”, in Viale Mazzini. Oltre 300 persone si sono ritrovate per il sit-in sotto la sede Rai organizzato dal Pd. “Basta con Telemeloni, basta con il servizio pubblico svilire a fare pro ...La psicanalisi, Anna Marchesini e un mestiere che ‘non è tutto palillette e lustrini’. Poi arriva l'ex Iene Enrico ...