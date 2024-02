Ciampino – L’11 e il 13 febbraio due appuntamenti per carnevale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Domenica 11 e martedì 13le vie delle Città si riempiranno di maschere e coriandoli per la ricorrenza più colorata dell’anno. Da oggi, Giovedì Grasso, partirà la campagna social “a colori”, con la storia e le caratteristiche delle più iconiche maschere italiane realizzate e colorate dai nostri piccoli studenti della scuola dell’infanzia comunale Collodi. Filo conduttore un viaggio tra le Regioni italiane alla riscoperta delle tradizionali maschere. Domenica 11appuntamento in piazza della Pace con musica e animazione per i più piccoli; per l’occasione le attività commerciali del territorio resteranno aperte. Dalle ore 9.00 alle ore 20.00 la sala consiliare ospiterà la mostra “Maschere futuristiche – saggio sull’uomo artificiale” – a cura dell’artista A. Fusco. Ilsi chiuderà come ...