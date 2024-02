Cia Arezzo incontra gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – Mentre su piazze e strade continua la protesta degli, Ciatorna sul territorio per raccogliere testimonianze e problemi del settore. “Il nostro obiettivo è ascoltare la voce dei soci, per passare dalla protesta alla proposta”, spiega la Presidente Serena Stefani che, secondo un format consolidato, anche quest’anno ha deciso di raccogliere da vicino il parere delle aziende. Il tour inizia da uno dei settori più significativi: il tabacco, fiore all’occhiello dell’economia agricola valtiberina e oggi produzione in difficoltà a causa degli eventi meteorologici e per le forti difficoltà a reperire manodopera. Maurizio Federico, con azienda ad Anghiari, produce da sempre Kentucky, insieme ai cereali. Racconta: “Ho partecipato anch’io alla manifestazione di Bettolle. La scelta di scendere ...