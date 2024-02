“Ci ha lasciati | siamo distrutti” In tv il triste annuncio di Mario Giordano | in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024)e il lutto a Mediaset. Nella giornata di ieri, mercoledì 7 febbraio, la notizia più brutta è piombata sul mondo del giornalismo nostrano. La giornalista 35enne Carlotta Dessì è morta portata via da una malattia che nel giro di pochi mesi si è rivelata fatale. La donna ha continuato a lottare fino all’ultimo e oggila ricorda con la voce rotta dall’emozione. Il suo motto era “Vincere e vincerò”, non a caso.ha ricordato la collega così: “Ci diceva che bisogna lottare, mai arrendersi. Venne un’ultima volta in trasmissione già sulla sedia a rotelle“. Carlotta si autodefiniva “prima sarda e poi giornalista”. Era inviata nella trasmissione di“Fuori dal Coro” che ieri è andata in onda senza di ...