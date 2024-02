Christopher Nolan | in occasione degli Oscar 2024 cinque film da riscoprire

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Inin cuiè in corsa con il suo ultimo“Oppenheimer” anche per la miglior regia e il miglior, una carrellata didae non perdere del famoso regista inglese. Un autore che ha saputo toccare con successo diversi generi cinematografici., la psicologia lucida di Memento e Insomnia Memento, fonte horroritalia24.itLa nostra carrellata disuci porta inizialmente nel 2000 alla scoperta di uno dei primi cult del regista inglese intitolato “Memento”. In questoil protagonista è ...

Secondo il regista, il cinema sarebbe ormai pronto per approdare in un'epoca post-franchise Il successo stratosferico di Oppenheimer ha sorpreso in ... (movieplayer)

Christopher Nolan ha visto Dune 2 e ha elogia to il film di Denis Villeneuve , paragonandone la potenza alla saga di Star Wars, in particolare ... (cinemaserietv)

Christopher Nolan ha visto Dune 2 e ha elogiato il film di Denis Villeneuve, paragonandone la potenza alla saga di Star Wars, in particolare L’impero colpisce ancora. “Per me, non credo che sia troppo ...Robert Downey Jr. parla dell'incontro per interpretare lo Spaventapasseri in Batman Begins Recentemente le strade di Robert Downey Jr. e Christo...- Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, regist ...Dune 2 è ormai pronto ad uscire nelle sale cinematografiche italiane e lo farà il 29 febbraio, nel frattempo secondo Christopher Nolan il film è ...