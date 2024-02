Chiaravalle | ubriaco fradicio urla e molesta i passanti | Dacur per un 60enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Ancona), 8 febbraio 2024 –infastidiva ie gli avventori di un bar gridando loro contro: arriva il daspo urbano del questore. Stamattina fa il questore Cesare Capocasa ha emesso la misura di prevenzione del(divieto d'accesso alle aree urbane, ndr), su proposta del comando stazione carabinieri di, nei confronti di un sessantenne italiano. L'uomo, già noto ai poliziotti, era stato già denunciato in passato per delitti contro la pubblica amministrazione e per la violazione delle norme concernenti la prevenzione dell'alcolismo. Rissa nel locale:anche il gestore. Il questore lo chiude per sette giorni La misura di prevenzione è scattata a seguito della reiterazione di alcuni episodi che hanno ingenerato ...