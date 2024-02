Chiara Ferragni | parla un ex collaboratore | “Non è più un’influencer | è caduta la maschera”

« Chiara Ferragni ? Non più un'influencer, perché guadagna da contratti di immagine più che da quello che fa sui social». Karim De Martino è un ex... (ilmessaggero)

Chiara Ferragni , consigliera di amministrazione di Tod’s con record di assenze Nuova tegola per Chiara Ferragni . La celebre influencer, Indagata per ... (tpi)

Il marchio delle scarpe infatti non era stato coperto e quindi era ben riconoscibile e come ben sa lo stesso Amadeus, appena multato per la pubblicità occulta fatta l'anno scorso con Chiara Ferragni a ...Non sta andando benissimo il viaggio a Miami di Fedez. Il rapper, infatti, sui social ha raccontato una serie di disavventure subite.Già negli scorsi anni, con la presenza di Fedez e Chiara Ferragni durante le serate del Festival, l’associazione dei consumatori aveva avuto degli scontri con Sanremo. Forse ti può interessare John ...