Chi è Lucia Morselli | la manager dell’ex Ilva che sta facendo la guerra legale allo Stato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Questa volta non ha messo in testa il caschetto, anche se assicura che lei e gli operai sono tutti sulla stessa barca. Ray Ban a goccia a velare lo sguardo e smartwatch nero al polso,si è presentata tra i lavoratori delle imprese dell’indottoper un confronto nei giorni più neri dell’acciaieria di Taranto. Mentre il siderurgico rantola e le casse di Acciaierie d’Italia sono ormai esangui, l’amministratrice delegata piazza il suo ultimo colpo di teatro. Ha fatto meno clamore del passato perché, come accade con i funamboli, le acrobazie lasciano a bocca aperta alla prima sera, strappano applausi scroscianti quando riescono una seconda volta ma poi hanno bisogno di un nuovo pubblico per rapire di nuovo chi li guarda. Nonostante ladi ferro del mondo dell’acciaio abbia colpito nel segno anche ...