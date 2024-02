Chi è la fidanzata di Massimo Giletti? La vita privata del conduttore ospite a Sanremo 2024

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chi è ladi? Il giornalista etv, dopo anni da scapolo incallito, ha finalmente trovato la persona giusta con cui mettere su famiglia. A raccontarlo è stato lui stesso. “Nella miac’è una presenza importante a cui tengo molto”, ha detto ilin una lunga intervista al settimanale Gente. Poi ha aggiunto: “Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”. Ma di chi si tratta? Chi è la compagna di? Ilnon si è sbottonato sulla sua, ma non si è nemmeno tirato del tutto indietro. A lui sono stati attribuiti numerosi flirt, ultimo quello presunto con la campionessa di sci, Sofia Goggia, ma il ...

Chi è Bresh, il cantante sul palco della nave Costa Smeralda a Sanremo 2024: canzoni, età, anni, oriini, rap, fidanzata, Instagram ...Per il resto di lei – che su Instagram ha un profilo privato – si sa poco, se non che con il fidanzato condivide una grande passione per i viaggi e lo sport. Le tappe di un amore discreto La prima ...Diodato torna a Sanremo 2024 con il brano Ti muovi. Vincitore dell'edizione 2020 del Festival, balzò alle cronache per la storia con Levante.