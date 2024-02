Chi è Emma Stone | la star di ‘Povere Creature!’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In uno dei film del momento,interpreta la protagonista Bella Baxter, risultato di una sperimentazione scientifica. A riportarla in vita, dopo la sua morte, e a utilizzarla per l’esperimento è il dottor Godwin Baxter. Bella vive come fosse la prima volta e vuole scoprire il mondo. Origini, tra i vip nati nel 1988, è originaria dell’Arizona. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molto presto. Era una bambina quando si è trasferita a Los Angeles con la madre per prendere parte ai primi provini. Da piccola ha partecipato ad alcuni musical. Ha debuttato nella commedia ‘Suxbad’ di Greg Mottola. Cinema Dopo i due film di ‘Amazing Spider-Man’, laha cominciato a lavorare con registi acclamati come ...