Chi è Dalila Gelsomino | la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti | età | figli e lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Viviamolo fino in fondo questo amore. Ti amo”. È stata un post su Instagram a rendere ufficiale il nuovo amore di, innamoratissimo – a quanto appare dai post – della giovane e bellissima. Una grande differenza di età che non divide: 60 anni lui, 35 lei. “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo. Non ha età, non si nasconde. Viviamolo fino in fondo questo amore”, ha scrittosul suo profilo Instagram pochi mesi fa, quando ha deciso di rendere pubblica la relazione con. Sono passati 40 anni dall’esordio a Sanremo con ‘Terra promessa’, il brano che lo portò al successo. Era il 1984 e lui era una 'promessa’, ma il trionfo sul palco dell'Ariston fu il trampolino di lancio che lo consacrò ...